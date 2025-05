Torino: Schuurs, ‘in campo tra settembre e ottobre’

agenzia

L'olandese vede la luce, il ginocchio non mi fa più male

TORINO, 26 MAG – “Il ginocchio non mi fa più male nemmeno sotto sforzo, sto meglio: il mio ritorno in campo sarà tra settembre e ottobre”: il difensore del Torino, Perr Schuurs, comincia a intravedere la luce in fondo al lungo tunnel dell’infortunio. “Ora proseguirò con il lavoro muscolare – dice ad alcuni tifosi che lo attendevano all’esterno del Filadelfia, il quartier generale granata – e anche nei prossimi giorni continuerò a lavorare qui in città con gli altri infortunati. Poi mi godrò le vacanze e andrò in ritiro con i miei compagni”. L’olandese è fermo ai box dal 21 ottobre del 2023, quando durante la sfida casalinga contro l’Inter si procurò un grave infortunio al ginocchio.

