Torino: Schuurs su social, ‘Mi manca giocare, tornerò’

agenzia

Il granata è fermo da ottobre 2023 per infortunio a ginocchio

TORINO, 09 MAR – “Mi manca tanto giocare, ma tornerò”: così il difensore del Torino, Perr Schuurs, manda un messaggio sul proprio profilo Instagram. L’olandese ha anche postato una breve clip con alcune immagini dei suoi interventi in campo prima del terribile infortunio al ginocchio subito il 21 ottobre del 2023 nella sfida contro l’Inter e dal quale non è ancora rientrato. Ora il classe 1999 prova a vedere la luce in fondo al lungo calvario, mentre sui social sono arrivati tanti messaggi da parte dei suoi compagni. “Non vedo l’ora, fratello” ha scritto il portiere Vanja Milinkovic-Savic, “Non possiamo più aspettare” il commento di Valentino Lazaro. E anche Mergim Vojvoda, passato al Como durante il calciomercato invernale, ha voluto abbracciare virtualmente il suo ex compagno al Toro: “Presto il più forte difensore della serie A”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA