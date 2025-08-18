Torino: Schuurs, ‘Tornerò, e ne varrà la pena’

agenzia

Difensore, out da ottobre 2023, celebra tre anni in granata

TORINO, 18 AGO – “Tre anni in questo splendido club: grato per l’amore e orgoglioso di indossare questi colori, un giorno tornerò in campo e ne varrà la pena”: con queste parole sui social, il difensore Perr Schuurs celebra i tre anni in granata. L’olandese continua la lunga riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio di cui è stato vittima a ottobre 2023 e dal quale non è ancora rientrato.

