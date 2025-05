Torino: Vanoli “il presidente Cairo? E’ giusto che sia deluso”

agenzia

Tecnico granata, 'Ho fatto peggio dell'anno scorso, parleremo'

TORINO, 25 MAG – “Non ho sentito le parole del presidente e abbiamo parlato, ma se ha espresso delusione ha ragione: siamo tutti delusi, chiarirò con lui e ci incontreremo”: così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, dopo le dure dichiarazioni del presidente Cairo, che ha parlato di ‘valutazioni in corso’ sul futuro della panchina. “Ho fatto peggio dell’anno scorso, se abbiamo fatto questo finale di campionato è giusto che sia responsabile – continua in conferenza stampa – ma da domani penserò alla prossima stagione: ci troveremo al Filadelfia anche con i giocatori, non mi piace dare il rompete le righe subito dopo l’ultima partita anche per una questione di rispetto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA