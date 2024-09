Torino: Vanoli, Lecce insidioso sfruttiamo fattore campo

agenzia

"Miglior allenatore di agosto? Premio condiviso"

TORINO, 14 SET – “Le partite dopo la pausa sono sempre le più insidiose, inoltre troviamo un Lecce pericolose: avremo i tifosi che spingeranno, vogliamo sfruttare questo aspetto”: il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, presenta così la partita contro i giallorossi allo stadio Olimpico Grande Torino, dove sono attesi oltre 20mila spettatori. “Adams sta bene, Vlasic sta recuperando e Gineitis è ormai in gruppo” il punto sull’infermeria granata. Il tecnico del Toro è stato premiato come miglior allenatore del mese di agosto: “E’ una bella soddisfazione, ma non è soltanto il premio di Paolo Vanoli – commenta Vanoli -, bensì è da condividere con la società, con il mio staff e con i miei giocatori: in realtà a me non piacciono i premi singoli, preferisco quelli collettivi”.

