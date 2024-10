Torino: Vanoli, nonostante la sconfitta strada è giusta

agenzia

Maripan non può fare un errore così, spirito squadra eccezionale

MILANO, 05 OTT – “Un allenatore deve essere bravo anche nelle sconfitte a far vedere le cose positive e lavorarci. Non ci siamo mai né esaltati quando eravamo primi né persi d’animo ora. Se fai una prestazione così in 10 contro una grande e rischiando di pareggiare, vuol dire che la strada è quella giusta”. Lo ha detto il tecnico del Torino Paolo Vanoli, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter. “Maripan? Un giocatore della sua esperienza non deve fare un errore del genere, soprattutto ad inizio partita – ha detto ancora l’allenatore -. Faccio però i complimenti alla squadra perché hanno dovuto dare tutti qualcosa in più ma lo spirito è stato eccezionale. Stiamo diventando pensanti e questo ci rallenta le giocate, ma in 10 hanno mostrato un’organizzazione e faccio i complimenti ai ragazzi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA