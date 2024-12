Torino: Vanoli, ora abbiamo più spirito di squadra

agenzia

Il tecnico granata, partita aperta e di sacrificio

EMPOLI, 13 DIC – “Mi è piaciuta la prestazione perché cominciamo ad avere uno spirito di squadra, e questo è più importante di tutto. Quando cerchi a tutti i costi i tre punti rischi di essere frenetico, ci siamo sciolti col tempo. Anche dopo l’entrata di Vlasic”. Così esprime la sua soddisfazione Paolo Vanoli, che torna a vincere col suo Torino dalla fine di ottobre. Il tecnico granata ricorda i quasi due mesi di digiuno dai tre punti: “Quando vieni da periodi lunghi in cui non vengono le cose nonostante le prestazioni, la testa è fondamentale. Io stimolo e aspetto tutti, l’esempio di stasera è stato Karamoh. Oggi incontravamo una squadra che stava bene, la partita è stata aperta e di sacrificio. Sono partito con un centrocampista in più per frenare i primi tempi dell’Empoli, che è forte nelle prime frazioni”.

