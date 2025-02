Torino: Vanoli, perdere così fa male

agenzia

'Episodi fanno la differenza. Casadei? una grande prestazione'

ROMA, 14 FEB – “Fa male perché dopo aver giocato a viso aperto contro una grande squadra, ci sono stati episodi che fanno la differenza. Nei rush finali dobbiamo essere più lucidi. Ora dobbiamo però essere bravi a guardare oltre”. Così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, commenta la sconfitta contro il Bologna, causata da un autogol di Biraghi al 90′. “I nuovi arrivati ci possono dare più qualità e lo hanno dimostrato questa sera – dice ancora Vanoli – ma nello stesso tempo siamo rammaricati per le situazioni non sfruttate nel primo tempo e questo fa la differenza con le squadre forti. Casadei? Sottolineo la sua grande prestazione, su un campo difficile. Quello che mi ha infastidito è stato il primo gol sul quale abbiamo perso una palla ingenua. Dobbiamo però tenere alta la testa perché la prestazione è stata ottima. Questa è stata una partita preparata bene ma anche il campo l’ha portata in un’altra direzione, come sul contrasto fisico su cui non siamo stati scaltri. Ci sono diverse situazioni da migliorare”. “Ho detto che me la volevo giocare a viso aperto e questo è stato – conclude l’allenatore del Torino -. Quando lo si fa con una squadra così avanti qualitativamente credo ci stia. Sono rammaricato per le situazioni non sfruttate”.

