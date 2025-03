Torino: Vanoli verso la conferma degli 11 di Monza

agenzia

A Parma i granata cercano la terza vittoria consecutiva

TORINO, 06 MAR – L’obiettivo del Toro per la trasferta di Parma è trovare la terza vittoria consecutiva, l’allenatore ha trovato una quadratura e quindi è orientato a confermare il più possibile la squadra. A partire dalla difesa, dove la coppia Coco-Maripan ha dato buone garanzie tra Walukiewicz e Biraghi sulle corsie laterali. Anche in mezzo al campo Ricci e Casadei non si toccano, così come Elmas va a caccia della terza maglia da titolare di fila in una trequarti completata da Lazaro e Vlasic. In attacco, invece, parte favorito Adams: lo scozzese è in vantaggio su Sanabria, anche perché il paraguaiano è reduce da qualche acciacco e comincerà dalla panchina.

