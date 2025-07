Torino: Vlasic, Il mio obiettivo è la doppia cifra

agenzia

Il croato, 'Aspettiamo Zapata, manca poco al suo rientro'

TORINO, 19 LUG – “Per due volte in carriera sono arrivato in doppia cifra, voglio farlo anche con il Toro: facendo il ritiro ed essendo in condizione, posso dare tanto”: così il fantasista granata, Nikola Vlasic, in vista della prossima stagione. “Baroni mi chiede di portare palla e di giocare tra le linee – le richieste del nuovo tecnico per il classe 1996 – e abbiamo iniziato a studiare la fase tattica dopo aver lavorato molto sulla parte atletica”. Il Toro ha pareggiato per 1-1 il primo test dell’estate contro l’Ingolstad, formazione di terza serie tedesca: “E’ stata una gara difficile, ci dispiace non aver vinto – ha dichiarato ai microfoni di Sky da Prato allo Stelvio, sede del ritiro – ma siamo al decimo giorno e dobbiamo continuare cosi”. Tutti i granata, poi, aspettano il ritorno di capitan Zapata: “Manca a tutti, lo aspettiamo e penso che manchi poco” ha concluso Vlasic sul colombiano fermo dallo scorso ottobre per un brutto infortunio al ginocchio e ormai prossimo al rientro definitivo in gruppo.

