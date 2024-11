Torino: Vojvoda, in mano sciarpa del Kosovo e non della Juve

agenzia

L'equivoco nato per i colori gialloblù usati dalla tifoseria

TORINO, 10 NOV – Sarebbe nata da un equivoco la polemica scoppiata sui social, dopo la pubblicazione di un video, intorno al giocatore granata Mergim Vojvoda, accusato di aver lasciato il campo a fine del derby, perso con la Juventus per 2-0, con in mano una sciarpa dei bianconeri. Il giocatore ha fatto sapere che la sciarpa in realtà è del Kosovo, Paese d’origine del laterale, che era subentrato nel corso della ripresa. I colori della bandiera kosovara sono infatti gialloblù, gli stessi usati dalla tifoseria juventina (in quanto colori della città di Torino) in alcune sciarpe e bandiere. Dunque non ci sarebbe nessun caso, ma un gesto del calciatore kosovaro di attaccamento al suo Paese.

