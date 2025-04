Torino: Zapata firma il rinnovo fino al 2027

agenzia

Nuovo contratto per l'attaccante che prosegue la riabilitazione

ROMA, 18 APR – Il Torino e Duvan Zapata hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, lo ha comunicato il club di via Viotti attraverso una nota ufficiale. L’attaccante, infatti, ha firmato il prolungamento fino al giugno 2027. “Avanti insieme: buon lavoro, sempre forza Toro” conclude il comunicato diramato attraverso i propri canali. Zapata, nel frattempo, prosegue il suo lungo iter riabilitativo dopo il brutto infortunio al ginocchio patito ad ottobre scorso: l’obiettivo è essere a disposizione per il prossimo ritiro estivo agli ordini del tecnico Paolo Vanoli.

