Torino: Zapata riprende parzialmente con i compagni

agenzia

Arrivano buone notizie dal capitano durante il ritiro estivo

TORINO, 16 LUG – Il capitano del Torino, Duvan Zapata, continua a mostrare enormi miglioramenti. L’attaccante infatti ha ripreso parzialmente a lavorare insieme al resto dei compagni: durante l’allenamento a Prato allo Stelvio, sede del ritiro estivo della squadra, il tecnico Marco Baroni lo ha coinvolto in un’esercitazione di possesso palla con il gruppo. Un’ottima notizia per l’allenatore e per il giocatore, il quale prosegue spedito nel suo percorso verso il completo recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio patito ad ottobre 2024.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA