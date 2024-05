Torna Messi, ma l’Inter Miami perde in casa

agenzia

La Pulce aveva saltato match a Vancouver. Ora va in nazionale

MIAMI, 30 MAG – Il ritorno in squadra di Lionel Messi, e di Luis Suarez e Sergio Busquets, non è servito all’Inter di Miami a evitare la sconfitta in casa, per 3-1, contro l’Atlanta United per la 17/a giornata della Mls. La Pulce, a causa di problemi fisici, aveva saltato la trasferta di sabato scorso a Vancouver, con annesso volo di sette ore dalla Florida, provocando problemi al club canadese perché più di 50mila persone avevano acquistato il biglietto per vedere dal vivo il fuoriclasse argentino e si è dovuta trovare una compensazione. Ora il numero 10 è tornato sul campo del ‘Chase Stadium’, rimanendo in campo per l’intero svolgimento del match, e ha anche segnato il gol della sua squadra, dopo che Atlanta ne aveva fatti due con il georgiano Saba Lobzhanidze. Guidato dal campione del mondo argentino Thiago Almada, autore di una grande prestazione, lo United ha poi spento le speranze di rimonta di Miami con una rete del senegalese Jamal Thiare. Ora Messi giocherà anche contro St. Louis prima di raggiungere il ritiro della nazionale argentina che si sta preparando alla Coppa America che si giocherà proprio negli Usa. Nonostante la sconfitta, l’Inter Miami si consola con il mantenimento del primato nella Eastern Conference grazie al passo falso (0-2) di Cincinnati contro Nashville.

