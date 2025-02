agenzia

Successo in due set sul belga Bergs

ROMA, 26 FEB – Luca Nardi é nei quarti a Dubai, torneo ATP 500. Il numero 79 del mondo negli ottavi ha sconfitto in due set (6-4, 7-6) il belga Zizou Bergs (n. 56). Il tennista marchigiano per un posto in semifinale affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut o il francese Quentin Halys.

