Torneo Wta di Osaka, eliminate Bronzetti e Cocciaretto

agenzia

Entrambe fuori negli ottavi

ROMA, 16 OTT – Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto si sono fermate negli ottavi del torneo Wta 250 di Osaka (cemento). Bronzetti è stata battuta in due set (6-3, 6-4) dall’olandese Suzan Lamens, 25 anni, n.125 del ranking. Anche Cocciaretto ha ceduto in due st (6-4, 6-3) contro la qualificata giapponese Aoi Ito, 21 anni, n.188. Per la marchigiana qualche rimpianto in più, visto che è stata avanti 4-2, con palla del 5-2, nel primo set e 3-1 nel secondo. Nel finale l’azzurra ha chiesto l’intervento medico per un dolore alla spalla destra.

