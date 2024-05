Toro: Cairo, mantenuta la promessa del centro sportivo Robaldo

agenzia

Il sindaco Lo Russo, sarà completato entro il 4 maggio 2025

TORINO, 04 MAG – “Non posiamo la prima pietra, ma il primo campo: ci saranno i bambini che giocheranno, abbiamo mantenuto la promessa fatta a dicembre”: così il presidente del Torino, Urbano Cairo, inaugura il centro sportivo Robaldo, la futura casa delle giovanili granata. “Abbiamo sempre puntato molto sui nostri ragazzi”, ha sottolineato il patron del club di via Viotti: “Buongiorno ne è l’esempio, tanti altri giocatori sono in serie A e siamo tornati ad avere ottimi risultati con le vittorie di campionato e coppe”. “I campi sono in realizzazione – ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo – e verranno completati entro il 30 di giugno: questo è il programma e lo stiamo rispettando perfettamente. Entro il 4 maggio del 2025 l’intero centro sarà completato e tra un anno potremo essere qui a inaugurare tutti i campi e il fabbricato spogliatoio”.

