Toro senza Ricci e col dubbio Lazaro, Vanoli prova Ilic

Granata a Como per proseguire nella striscia positiva

TORINO, 10 APR – La certezza sarà l’assenza di capitan Ricci per squalifica, ma nel Toro che partirà per Como rischia di non esserci anche Lazaro: l’austriaco, infatti, continua ad essere in dubbio per un problema muscolare. Il tecnico Vanoli cerca nuove soluzioni, l’idea per la trasferta in riva al lago è rappresentata da Ilic. Il centrocampista è in rampa di lancio, anche perché senza Lazaro ci sarebbe nuovamente Gineitis e il serbo andrebbe a sostituire Ricci al fianco di Casadei. In difesa Walukiewicz è insidiato da Pedersen, in attacco Adams vuole riscattare l’errore dal dischetto commesso contro il Verona.

