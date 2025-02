Tortu “‘spionaggio’ su Jacobs? Io totalmente estraneo’

agenzia

Il velocita azzurro: 'Confido che i fatti saranno chiariti'

ROMA, 13 FEB – “Ho appreso la notizia dagli organi di informazione. Confido che i fatti siano chiariti al più presto e che il mio nome non sia associato a eventi da cui sono totalmente estraneo”. Filippo Tortu interviene così in merito alla vicenda riportata oggi da Il Fatto Quotidiano, secondo cui suo fratello Giacomo si sarebbe rivolto alla società di sicurezza e investigazioni Equalize, oggetto di una inchiesta giudiziaria per accesso illecito a banche dati istituzionali, per avere informazioni su sospetto doping di Marcell Jacobs. La richiesta di Giacomo Tortu – secondo quanto scrive il quotidiano – sarebbe stata avanzata nel settembre 2020 (un anno prima delle Olimpiadi di Tokyo) e riguardava l’acquisizione dei risultati delle analisi del sangue di Jacobs. Sempre secondo da quanto emergerebbe dalle carte, il fratello di Tortu avrebbe chiesto di accedere alle comunicazioni private tra il velocista e il suo staff.

