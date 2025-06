Toscano, il Catania che verrà e gli obiettivi: «L’anno scorso travagliato, ma il prossimo…»

serie C

Il tecnico rossazzurro si rilassa in vista del ritiro di norcia che comincerà tra poco più di due settimane

Parlando a “TuttoCesena”, il tecnico del Catania Mimmo Toscano ha dedicato un passaggio alla stagione che sta per cominciare al timone del club rossazzurro. Dopo la riconferma annunciata qualche settimana fa dal vice presidente Grella, Toscano è al lavoro per preparare il ritiro di Norcia: «Sono prontissimo – ha confermato – Non vedo l’ora di ripartire. La scorsa stagione per noi è stata travagliata, tante cose non si sono incastrate nel modo corretto. Ma adesso, grazie anche alle idee chiare del club e alla passione del nostro tifo, proveremo a fare un grande campionato. Ci aspetta però un girone durissimo».

