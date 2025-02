Toscano, il mercato “monco” e il Monopoli all’orizzonte: il Catania al nuovo bivio della stagione

serie C

Alla vigilia del match contro la capolista le parole del tecnico rossazzurro

Che piacciano o meno, Mimmo Toscano ha detto due verità sulle quali si dibatte da tempo. «Incazz…? Posso esserlo perchè non arriva un attaccante ma adesso che il mercato è finito non serve». Ancora: «Sono un aziendalista? Lo si è quando un allenatore cerca di tenere unite tutte le componenti perché non ho mai vinto un campionato quando i vari comparti sono stati scollegati».

Certo è che il mercato ha lasciato l’allenatore non soddisfatto per quelle che erano state le richieste formulate dallo stesso Toscano dopo il ko di Cerignola. E ieri proprio il tecnico ha svelato: «Ho partecipato ad alcune trattative, nel senso che conoscendo alcuni giocatori ho provato a capire se ci fosse una disponibilità ad accettare Catania. Finotto, faccio un esempio, era d’accordo al passaggio in rossazzurro. Poi tutto è saltato e coloro che sono stati interpellati dopo hanno rifiutato o non sono stati messi a disposizione dalle società di appartenenza. Far polemica adesso serve a poco, piuttosto stringiamo i denti per quindici giorni in attesa che rientrino quasi tutti i giocatori che accusano infortuni».

L’allenatore del Catania, alla vigilia della partenza per Monopoli, spiega: «In difesa perdiamo Castellini che capisco come voglia giocarsi le possibilità di lottare per la Serie A. Siamo più deboli ? Vedremo, posso arretrare Anastasio, inserire Allegretto e con Del Fabro avere caratteristiche differenti rispetto ai giorni in cui avevo a disposizione Castellini. Quando rientrerà Di Gennaro (pare fra due settimana, ndr) saremo più completi».

Il nodo principale è l’attacco. A Monopoli non ci sarà neanche Montalto per una lesione muscolare simile a quella accusata da Dalmonte: «Non ho mai tenuto una conferenza stampa rilevando che il gruppo sia al completo. Potrò giudicare l’affettiva forza del gruppo quando non ci saranno infortunati. Per ora prepariamo Monopoli perchè si tratta di una gara importante per tanti aspetti. e noi arriviamo in emergenza. Servirà una prestazione di grande impegno e giocata con il cuore per sopperire alle limitate disponibilità nella lista. Gli avversari hanno qualità in avanti e anche in mediana».

Lo stesso Toscano ha anche cercato di fare emergere alcuni fattori positivi: «Abbiamo dovuto gestire infortuni, anche i fuori lista. Ne è rimasto solo uno (Monaco, ndr). Sul campo di allenamento dico che ci siamo trasferiti a Misterbianco e stiamo ricevendo benefici da questo trasloco. Stiamo cercando di migliorare alcune situazioni per strutturarci meglio».

Da più parti arrivano voci del malcontento del tecnico e della possibilità che si dimetta. L’interessato ha smentito ogni ipotesi del genere: «Un passo indietro? Non l’ho fatto in estate, quando tanta gente mi diceva di non andare via, di non mollare. Non lo faccio neanche oggi. Ho un carattere che mi porta a non mollare in presenza di cataclismi, figuriamoci se voglio tirarmi indietro adesso. Certo, la squadra non è stata possibile rafforzarla come tutti quanti avevamo progettato. Ma lavoreremo per trarre il meglio possibile».Un cenno anche su De Paoli, acquisto dell’ultima ora, del quale è stato messo in evidenza il limitato numero di gol segnati in carriera: «Si tratta di un calciatore molto dinamico, gli piace legare il gioco e attaccare gli spazi». Forse domani sarà in campo dal primo minuti, vista l’assenza di Montalto e quelle di Stoppa e Dalmonte.Un altro chiarimento a proposito della condizione della squadra e di una preparazione che è stata eccessivamente forzata: «Escludo totalmente che dietro gli infortuni ci sia un problema di preparazione. Abbiamo spesso dovuto gestire infortuni del’ultimo momento e mettere in campo giocatori che avrebbero avuto bisogno di rifiatare. Sono state operate anche scelte al limite ma per necessità».

Chi gioca a Monopoli?

Senza Montalto e Dalmonte il Catania parte per la sfida di Monopoli con una formazione numericamente limitata. Rientra De Rose dopo un’indisposizione.