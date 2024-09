Totò Schillaci, cordoglio unanime per l’ex bomber: «Lo hanno convocato in cielo»

Lutti

In tanti stanno ricordando l'ex attaccante palermitano della Nazionale morto a 59 anni per un tumore al colon

«Farà gol anche in cielo». «L’hanno convocato in paradiso». «Un campione del popolo, resterà nella leggenda». Tanti ricordi si agitano nei cuori della gente comune che si è incolonnata a partire dalle ore 16 per dare l’ultimo saluto a Totò Schillaci, morto a 59 anni, andando nella camera ardente nello stadio palermitano. Per ricordare l’ex attaccante della nazionale si stanno mobilitando tantissimi tifosi, sono già centinaia quelli presenti allo stadio Renzo Barbera, che stanno sfilando lungo il percorso che li conduce alla sala stampa dell’impianto comunale, al secondo piano.

Ci sono tanti appassionati di calcio che non riescono a dire una parola, visibilmente commossi. Altri dicono qualcosa, frettolosamente. «Un’icona, un figlio di questa città, un volto pulito di Palermo conosciuto in tutto il mondo. Era uno di noi», dice Marco Pecoraro, veterinario di mezza età. «Un ragazzo eccezionale per umiltà e generosità, capitava di incontrarlo per strada, fino a quando stava bene», spiega Sergio Levantino, impiegato statale. Frasi che sintetizzano lo stato d’animo di molti dei presenti. Oggi e domani Palermo renderà l’ultimo omaggio al campione del quartiere Cep. Venerdì in cattedrale l’estremo saluto per il funerale religioso.

Particolarmente toccanti le parole di una delle figlie. «Papà stavi giocando l’ultima partita della tua vita, sapevi già che l’avresti persa ma te la sei giocata benissimo», dice Jessica Schillaci, secondogenita di Totò, avuta con la prima moglie Rita Bonaccorso, sulla sua pagina Facebook. Solo due giorni fa la stessa Jessica Schillaci aveva scritto altre frasi che suonavano come un addio al padre amato: «C’è bellezza nella vita che esce da noi a ogni pezzo di dolore che penetra nel nostro cuore e c’è vita nella bellezza di contemplare chi non vogliamo lasciare regalandogli vita, un pezzo della nostra, con le nostre lacrime».Negli ultimi, durissimi giorni trascorsi da Schillaci all’ospedale Civico di Palermo la moglie Barbara Lombardo e i tre figli – oltre a Jessica il primogenito Mattia, e Nicole, avuta in seconde nozze – gli sono stati accanto con tutto l’amore possibile.Anche Giovanni Schillaci, fratello minore di Totò, ha voluto salutarlo via social: «Ti ho seguito passo per passo. Sei stato un esempio da seguire. Riposa in pace fratello mio. Sei e resterai la leggenda del calcio italiano»

Tra coloro che in queste ore lo stanno ricordando anche l’attore palermitano Francesco Benigno. «Dobbiamo inchinarci tutti al campione e all’uomo Schillaci. Sono qui per questo e per fare le condoglianze alla famiglia». Tra i primi ad accorrere alla camera ardente di Totò Schillaci, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, c’è anche l’attore. «Non l’ho mai visto atteggiarsi – racconta Benigno – Lo conoscevo perché abbiamo giocato qualche gara di beneficenza. Io ero nella nazionale attori: Era lui a chiedere di fare foto, un buono un puro, un grande campione, venuto dal nulla e giunto in cima».