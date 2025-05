Totti ‘giro il mondo,in Russia evento sport e mi hanno invitato’

agenzia

L'ex capitano della Roma a 'Che Tempo che fa': 'Allenare? Mai'

ROMA, 04 MAG – “Sono andato lì perché mi hanno invitato. Era un evento di sport e ci sono andato, cosa c’è di male? Perché non dovevo? Sono andato anche da altre parti, mica solo lì”. Francesco Totti, ospite da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ in onda su Nove, ha ribadito la sua posizione in merito al recente viaggio a Mosca che ha scatenato le polemiche. “Il calcio mi manca tanto, la passione non si spegne mai – ha detto nel corso dell’intervista l’ex capitano della Roma – adesso giro il mondo, ma continuo a giocare, a calciotto però”. Parla della sua Roma: “Ranieri la sta riportando al posto che merita. Io allenatore? No mai, non fa per me sono rosicone e permaloso. Non potrei”. Sulla Nazionale: ‘Vedo alti e bassi, speriamo che torni al top, ma sono sicuro che con Spalletti e questo gruppo si possano fare tante cose”. Quanto al campionato in corso nessun dubbio su chi vincerà lo scudetto: “Lo so ma non lo dico perché loro sono molto scaramantici. Certo però che ormai bisogna essere realisti”.

