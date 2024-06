Tour: a Bardet la prima tappa e la maglia gialla

agenzia

A Rimini il francese beffa il gruppo dei velocisti

RIMINI, 29 GIU – Romain Bardet (DSM-Firmenich PostNL) ha vinto la prima tappa del Tour de France 2024, partito per la prima volta in Italia, da Firenze, indossando la maglia gialla di leader della classifica. Sul traguardo di Rimini, dopo 206 chilometri di corsa, il francese ha preceduto il compagno di squadra Frank Van den Broek, beffando per pochi secondi il gruppo che puntava alla volata.

