Seconda vittoria di fila per sloveno che trionfa per distacco

ROMA, 14 LUG – Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto per distacco la 15/a tappa del Tour de France, la Loudemnvielle-Plateau de Beille di 197,7 chilometri. Per la maglia gialla è il terzo successo di tappa in questa edizione e il secondo consecutivo, in un’altra durissima tappa pirenaica.

