agenzia

Il britannico si è imposto in volata, è il suo 35mo successo

ROMA, 03 LUG – Il britannico Mark Cavendish ha vinto in volata la quinta tappa del Tour de France. E’ la 35/a vittoria per il corridore dell’Astana, che batte così il record detenuto finora in coabitazione con Eddy Merckx. La maglia gialla resta sulle spalle dello sloveno Tadej Pogacar (Uae).

