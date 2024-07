Tour: Ciccone contro Buitrago per la “borraccia incollata”

agenzia

Dopo la 19ma tappa rimprovera il colombiano: "Non è corretto"

ROMA, 20 LUG – “Eravamo in tre dietro di te. Abbiamo visto tutto. Non è corretto, siamo al Tour”. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), decimo nella classifica generale al Tour de France, ieri, al termine della 19ma tappa ha accusato l’11mo, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) di aver utilizzato la tecnica della “borraccia incollata” (una protratta ricezione della stessa dalla propria ammiraglia, allo scopo di guadagnare velocità). L’episodio è riportato da L’Equipe che ha pubblicato le immagini girate dalla tv australiana SBS Sport. Ciccone, arrivato a 34″ da Buitrago, dopo l’arrivo si è fermato accanto al colombiano apostrofandolo: “Ehi, eravamo in tre dietro di te. Abbiamo visto tutto. Con la bottiglia così (facendo il gesto per imitare la ‘borraccia incollata’, ndr). Non è corretto. Non è corretto, è il Tour de France”, ha aggiunto il ciclista chietino. Al che Buitrago ha risposto ironicamente: “L’ho imparato da te”.

