Tour: Dagnoni “Complimenti a Milan. Buoni segnali per Italia”

Presidente Fci cita anche vittoria Longo Borghini al Giro donne

ROMA, 12 LUG – “Il giorno in cui Elisa Longo Borghini compie l’impresa sul Monte Nerone e si riprende la maglia rosa al Giro donne, Jonathan Milan rompe un digiuno di vittorie al Tour che risale dal 2019”. Lo afferma il presidente della Federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni, commentando la vittoria di tappa di Jonathan Milan al Tour de France. “Se aggiungiamo anche l’ottima prova di Edoardo Affini nella crono di Caen di qualche giorno fa, la prestazione di Simone Consonni come apripista per Milan, i piazzamenti di Dainese e Albanese – prosegue Dagnoni -, abbiamo segni importanti del ciclismo italiano che deve scontare, nel caso del Tour, anche dell’uscita di scena prematura di Filippo Ganna. Complimenti a tutti loro. Mi auguro che altre soddisfazioni possano arrivare nei prossimi giorni tra Giro Donne e Tour, sarebbe un bel segnale per tutto il movimento”.

