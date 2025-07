Tour donne: alla francese Squiban la 6/a tappa

agenzia

Terza Kim Le Court che resta leader della corsa

AMBERT, 31 LUG – La francese Maeva Squiban ha vinto in solitaria la sesta tappa del Tour de France femminile (da Ambert a Puy-de-Dôme) precedendo di poco più di un minuto la sua connazionale Juliette Labous, ad Ambert nel Puy-de-Dôme. Terza la campionessa delle Mauritius Kim Le Court, che ha regolato lo sprint di un gruppo in cui erano presenti le favorite per la classifica generale, e ha mantenuto la maglia gialla con 26 secondi di vantaggio sulla francese Peuline-Ferrand-Prévot, 30 secondi sulla polacca Katarzyna Niewiadoma, e 31 secondi sull’olandese Demi Vollering.

