Tour donne: Kim Le Court vince la 5/a tappa e torna in giallo

agenzia

Primo successo nella Grande Boucle di una ciclista dell'Africa

GUERET, 30 LUG – Dopo essere stata la prima atleta in assoluto (uomini compresi) delle Isole Mauritius a indossare la maglia gialla al Tour de France, Kim Le Court Pienaar è diventata oggi la prima rappresentante di un paese africano a vincere una tappa, essendosi imposta in volata nella quinta tappa, da Chasseneuil du Poitou a Gueret lungo 165,8 km. La campionessa nazionale delle Mauritius ha anche riconquistato la maglia gialla, a spese dell’olandese Marianne Vos, oggi ottava. La tappa è stata caratterizzata, specialmente nella fase iniziale, da diverse cadute, in una delle quali è rimasta coinvolta l’ex campionessa del mondo Elisa Balsamo, che per le conseguenze è stata costretta a ritirarsi.

