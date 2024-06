Tour: Evenepoel ‘spero di restare tra i migliori fino alla fine’

agenzia

Il belga: 'Pogacar imbattibile, punto a vincere qualche tappa

FIRENZE, 27 GIU – ”Per me sarà un successo vincere almeno una tappa e arrivare a Nizza, spero di restare fino alla fine nel gruppo dei migliori, il Tour è una prova lunga, lotterò ma ci siamo preparati bene”. Lo ha detto Remco Evenepoel, uno dei migliori corridori della nuova generazione. Il belga classe 2000 ha vinto due volte la Liegi-Bastogne-Liegi nel 2022 e 2023 e vanta anche una vittoria (nelle corse a tappe) nella Vuelta del 2022 oltre al titolo mondiale nella prova a cronometro nel 2023 a Glasgow. Per lui questa sarà la prima partecipazione alla Grand Boucle.”La nostra squadra non è favorita – ha affermato Eevenpoel capitano della Soudal-Quick Step – però è composta da tanti colleghi esperti e quindi siamo al sicuro, il mio obiettivo è mettermi alla prova e lottare per la sopravvivenza. Se Pogacar è imbattibile? Penso che lo sia, sarà molto duro superarlo, farò comunque tutto il possibile per vincere almeno qualche tappa”.

