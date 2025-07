Tour: focolaio virale tra i bovini, accorciata la 19/a tappa

agenzia

Dermatite nodulare contagioso in una mandria, salta il Saisies

ROMA, 24 LUG – Cambia il percorso della 19/a tappa del Tour de France. La frazione in programma domani tra Albertville e La Plagne sarà accorciata e non toccherà il Col des Saisies a causa della scoperta di “un focolaio di dermatite nodulare contagiosa” in una mandria di bovini, che dovrebbe portare “all’abbattimento degli animali”, hanno annunciato gli organizzatori della corsa a tappe francese. La mandria contagiata si trova proprio sul Col des Saisies. “Visto lo sgomento degli allevatori colpiti e al fine di preservare la serenità della corsa, è stato deciso, in accordo con le autorità, di modificare il percorso della 19a tappa e di non attraversare il Col des Saisies”, si legge nella nota. Il percorso della tappa sarà di soli 95 km invece dei 129,9 km previsti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA