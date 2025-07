Tour: Johannessen “travolto da odio online,mi scuso con Pogacar”

agenzia

Norvegese ha fatto cadere lo sloveno, 'terrorizzato da minacce"

ROMA, 16 LUG – Protagonista involontario della caduta di Tadej Pogacar nel finale della 11/a tappa del Tour de France, il norvegese Tobias Johannessen si è affrettato a scusarsi via social col campione sloveno “per l’errore che ho commesso”, ma si è anche detto “terrorizzato dall’odio” e dalle minacce online che gli sono arrivate. “Mi dispiace moltissimo per quello che è successo a Tadej, Ho cercato di seguire un movimento e lui era troppo vicino, non mi ha visto – ha scritto su X il corridore, la cui ruota posteriore ha agganciato quella anteriore di Pogacar -. Pensavo che tutti si sarebbero spostati a destra , ho sbagliato e vorrei scusarmi ancora. Spero che stia il meglio possibile dopo un incidente del genere”, continuato Johannessen. “Non augurerei a nessuno il numero di minacce che sto ricevendo tramite messaggi privati – dice ancora -. Sono davvero dispiaciuto ma anche terrorizzato dall’ odio di tutte queste persone, è davvero spaventoso”. Pogacar, intanto, ha rassicurato sulle sue condizioni: “È solo un po’ di pelle ammaccata, sto bene. Ho passato momenti peggiori. Siamo pronti per Hautacam”, ha affermato lo sloveno.

