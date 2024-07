Tour: lancia patatine contro Pogacar in gara, sarà denunciato

agenzia

Ciclista visibilmente irritato, gesto ripetuto contro Vingegaard

ROMA, 13 LUG – Sarà denunciato lo spettatore che ha buttato una manciata di patatine fritte in faccia a Tadej Pogacar a due chilometri dal traguardo mentre il corridore stava scappando agli inseguitori in piena salita. Il ciclista si è irritato e ha scosso visibilmente la testa. L’uomo – a torso nudo e in costume da bagno, cappello giallo sulla testa e bandierone annodato al collo – ha ripetuto lo stesso gesto nei confronti di Jonas Vingegaard che non ha reagito. Il sindacato dei corridori Cpa intenterà un’azione legale contro lo spettatore, ha detto il suo presidente, Adam Hamsen.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA