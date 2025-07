Tour: Merlier vince la terza tappa, batte Milan al fotofinish

agenzia

Il belga si impone sull'italiano, Van der Poel resta in giallo

ROMA, 07 LUG – Il belga Tim Merlier (Soudal QuickStep) ha vinto la terza tappa del Tour de France, la Valenciennes-Dunkerque, di 178,3 chilometri, battendo in volata per pochi centimetri l’italiano Jonathan Milan. Leader della classifica resta l’olandese Mathieu Van der Poel, della Alpecin-Deceuninck, la stessa squadra di Jasper Philipsen, il velocista belga costretto al ritiro per una caduta. Altre due cadute si sono avute nel finale della frazione, proco prima del traguardo. con diversi corridori rimasti a terra.

