Tour: Milan ‘vittoria meritata,significa tanto per Italia’

'I compagni hanno fatto lavoro fenomenale, domani ci riprovo'

ROMA, 12 LUG – “Ancora devo capire quello che abbiamo fatto, perché quando parti hai sempre dei sogni. Oggi eravamo veramente concentrati, il focus era su ciò che dovevamo fare, e i miei compagni hanno fatto un lavoro fenomenale”. Così Jonathan Milan, dopo aver vinto una tappa (l’8/a), al Tour, primo italiano a riuscirci dal 2019 a oggi. “Sapevo che avrei dovuto aspettare il più possibile – dice ancora -, era un tipo di finale che mi piace molto. Il livello qui è altissimo e a questo punto posso dire che ce la siamo meritata. Domani ci riproveremo. E’ una vittoria che significa molto per me e, dopo questo lunghissimo digiuno, anche per l’Italia”.

