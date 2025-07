Tour: Philipsen cade in volata ed è costretto al ritiro

agenzia

Il belga della Alpecin aveva vinto la prima tappa

ROMA, 07 LUG – Tour de France finito per il belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuncink), che è caduto malamente durante una volata per un traguardo intermedio nella terza tappa della Grande Boucle, la Valenciennes-Dunkerque. Il belga – vincitore della prima tappa, primo a indossare la maglia gialla e attuale maglia verde – cercava di posizionarsi si è scontrato con un altro corridore ed è caduto in velocità, rimanendo dolorante a terra. Subito soccorso dai medici, Philipsen è stato portato a bordo strada con la maglia strappata che mostrava varie contusioni alla schiena. La volata intermedia è stata vinta dall’italiano Jonathan Milan.

