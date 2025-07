Tour: Philipsen vince la prima tappa, è anche maglia gialla

agenzia

Il belga precede Girmay. Evenepoel perde 40 secondi

ROMA, 05 LUG – Il belga Jasper Philipsen ha vinto la prima tappa del Tour de France, un circuito cittadino a Lilla di 184,9 km imponendosi in uno sprint di una quarantina di corridori. Philipsen è anche la prima gialla di questo giro di Francia. Al secondo posto l’eritreo Biniam Girmay, terzo il norvegese Soren Waerenskjold. In un secondo gruppo, giunto sul traguardo a 40″ dai primi, c’era Remco Evenepoel, che quindi è già in ritardo rispetto agli due ‘big’ Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

