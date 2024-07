Tour: Pogacar “bel vantaggio in classifica, non lo avrei detto”

agenzia

Lo sloveno, sono in forma ma devo restare concentrato

ROMA, 14 LUG – “Comincio a sentirmi bene, adesso. Ho un buon vantaggio in classifica, dovremo restare concentrati nelle ultime sei tappe e mantenere la stessa mentalità che ci ha portato fin qui”. Così Tadej Pogacar dopo la vittoria per distacco ottenuta nella 15/a tappa del Tour de France. “Non avrei mai immaginato di trovarmi in una posizione simile alla fine della seconda settimana – ha proseguito il corridore sloveno -. Sono molto contento della mia forma. Soffro spesso il caldo, ma oggi ho avuto una giornata incredibile”. “La Visma ha deciso di controllare la tappa e di dare un gran ritmo – ha aggiunto la maglia gialla parlando dell’azione della squadra di Jonas Vingegaard – , ma non mi sono mai preoccupato, ho pensato a rinfrescarmi, idratandomi e mangiando. Ero un po’ al limite quando Jonas ha attaccato, mi sono accodato a lui e quando ho visto che non aveva le gambe per continuare fino in cima, ci ho provato anch’io”, ha concluso, descrivendo le fasi finali e decisive della frazione odierna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA