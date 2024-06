Tour: Pogacar cerca il bis dopo trionfo al Giro, con squadra top

agenzia

Nel team Uae-Emirates annunciati Yates, Ayuso, Almeida e Wellens

ROMA, 21 GIU – Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, Tadej Pogacar, cercherà di centrare il bis con il Tour de France, corsa che ha già vinto due volte, alla guida della Uae-Emirates, che gli ha messo a disposizione una squadra di gran qualità. Oltre allo sloveno, nella lista annunciata dal team ci sono il britannico Adam Yates, gli spagnoli Juan Ayuso e Marc Soler, il francese Pavel Sivakov, il portoghese Joao Almeida, il belga Tim Wellens e il tedesco Nils Politt. Incoronato nel 2020 e nel 2021, Pogacar vuole tornare a conquistare la Grande Boucle dopo i due secondi posti consecutivi dietro a Jonas Vingegaard, anche lui al via della corsa il 29 giugno da Firenze. “Questo sarà già il mio quinto Tour e non vedo l’ora. La preparazione è andata molto bene – ha detto Pogacar secondo un comunicato diffuso dal team -. Abbiamo trascorso molto tempo insieme ad allenarci in quota, non vediamo l’ora di iniziare. “Sappiamo cosa dobbiamo fare per sostenere Tadej e puntare alla vittoria”, ha commentato Yates, il primo luogotenente di Pogacar che è arrivato terzo al Tour 2023 ed ha vinto di recente il Giro di Svizzera.

