Tour: Pogacar, il Ventoux? pronto a combattere con Vingegaard

'Ogni giorno devi stare concentrato, sarà dura. Vuelta? non so'

MONTPELLIER, 21 LUG – “Al Tour ho imparato che ogni settimana, ogni giorno devi rimanere concentrato. Questo è il mio sesto Tour. Mi manca la maglia bianca (per il miglior corridore under 26 ndr), ma sì, sono cresciuto e sono diventato più maturo”. Così Tadej Pogacar in conferenza stampa nel giorno di riposo del Tour de France. “Ora mi sto davvero godendo il Tour – dice ancora la maglia gialla alla vigilia della tappa che prevede la scalata del Ventoux – e sono pronto a combattere. Sarà dura, a siamo pronti a lottare con tutti ma soprattutto con Jonas (Vingegaard, ndr), perché abbiamo visto quanto è forte. Ci sono tre montagne in cui in passato è stato più veloce di me”. “Ho fiducia in me stesso, ma so che anche Jonas può averla – continua -. Devo continuare a mangiare e dormire bene, e spero che il buon umore persista. Il gruppo che abbiamo quest’anno, a colazione, sull’autobus, è buono e sono felice di farne parte. Verrei qui solo per stare con loro, a prescindere dalla gara”. Alla domanda se abbia intenzione di partecipare alla Vuelta, che comincia il 23 agosto, o se preferisce prendersi una pausa dopo le fatiche del Tour, Pogacar risponde così: “Alcuni corridori stanno programmando le vacanze. Io no. Sto pensando ai sei giorni che restano qui. Non ho ancora deciso se correre la Vuelta. Non pianificherò nulla fino a dopo questo Tour”.

