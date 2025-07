Tour: Pogacar ‘sono pronto, con Vingegaard duelli fantastici’

agenzia

'A volte lui è più bravo di me a cronometro, altre volte io'

ROMA, 04 LUG – “Mi sento bene e sono contento di essere qui. La preparazione è andata bene. Ho molta fiducia e mi sento pronto, anche per le tappe di montagna che saranno particolarmente insidiose”. Lo dice, alla vigilia del Tour de France 2025, il campione del mondo Tadej Pogacar, protagonista di tanti duelli sulle strade di Francia con il suo grande rivale Jonas Vingegaard. Negli ultimi quattro anni, il Tour si è trasformato in un duello a due tra Pogacar e Jonas Vingegaard, con due successi a testa, e a Pogacar viene chiesto se sarà così anche quest’anno. “Abbiamo già vissuto quattro duelli fantastici, con lui c’è una bella rivalità e vedremo chi sarà il migliore quest’anno – risponde l’iridato -. Vingegaard è il miglior scalatore che abbiamo visto negli ultimi anni e, a volte, è anche più bravo di me nelle cronometro. Ma qualche volta è anche meno bravo di me”. “Comunque è un onore essere uno dei favoriti al via – aggiunge Pogacar -. La prima settimana sarà subito molto intensa, con diversi finali insidiosi. Questo potrà offrire molte opportunità, ma sarà anche una questione di sopravvivenza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA