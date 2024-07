++ Tour: Pogacar vince la 20/a tappa, quinto sigillo ++

agenzia

Lo sloveno maglia gialla batte Vingegaard in un ultimo duello

ROMA, 20 LUG – Tadej Pogacar (Uae) ha vinto la 20/a e penultima tappa del Tour de France 2024, la Nizza-Col de Couillole, di 132,8 chilometri, imponendosi in un duello finale sul grande rivale, Jonas Vingegaard. Domani la Grande Boucle si concluderà con una cronometro tra Monaco e Nizza, e sarà la prima volta nella storia che l’ultimo traguardo non è a Parigi, ma sarà comunque una passerella trionfale per lo sloveno maglia gialla.

