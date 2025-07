Tour: Pogacar vince la 4a tappa, Van der Poel resta in giallo

agenzia

L'olandese secondo a Rouen dietro lo sloveno, terzo Vingegaard

ROMA, 08 LUG – Il campione del mondo Tadej Pocagar ha vinto in volata la quarta tappa del Tour de France, da Amiens a Rouen, di 174,2 chilometri. Per lo sloveno é il 100mo successo in carriera. L’olandese Mathieu van der Poel, secondo al traguardo di Rouen, ha conservato la maglia gialla di leader. Terzo il danese Jonas Vingegaard.

