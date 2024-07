Tour: rafforzate le misure contro il Covid

agenzia

Mascherina obbligatoria per chiunque avvicina i ciclisti

PLATEAU DE BEILLE, 14 LUG – Il Tour de France ha rafforzato le misure di protezione per “limitare i rischi per la salute” di fronte alla recrudescenza del Covid-19 che ha colpito diversi corridori negli ultimi giorni. Indossare una maschera è ora obbligatorio per tutte le persone (organizzatori, ospiti, giornalisti, ecc.) “in contatto con i corridori e i membri delle squadre ciclistiche” prima e dopo le tappe, hanno indicato gli organizzatori di Amaury Sport Organization (ASO). Diversi corridori, tra cui il britannico Tom Pidcock e lo spagnolo Juan Aysuo, compagno di squadra della maglia gialla Tadej Pogacar, si sono ritirati dopo la positività al Covid test. Pogacar aveva dichiarato prima dell’inizio della gara di essere stato colpito dal virus a metà giugno. Geraint Thomas, vincitore del Tour nel 2018, per il momento continua la corsa nonostante abbia “sintomi lievi”. Molti ciclisti hanno già ripreso a indossare la maschera da giorni, come Remco Evenepoel, terzo assoluto, che ha spiegato di averlo fatto perché i giornalisti davanti a lui non la indossavano.

