Tour: Roglic si ritira dopo la caduta di ieri

La decisione in seguoto ai test medici. Era 6/o in classifica

AGEN, 12 LUG – Primoz Roglic, uno dei favoriti della vigilia si ritira dal Tour de France. La sua squadra, la Red Bull-Bora ha infatti annunciato che lo sloveno non prenderà il via della 13/a tappa. La decisione è stata presa di comune accordo dopo i risultati dei test medici a cui lo stesso Roglic si è sottoposto dopo la caduta di ieri, quando poi si era rialzato e aveva concluso la frazione con oltre due minuti di ritardo dai migliori. Attualmente era sesto in classifica generale a 4’42” dalla maglia gialla, l’altro sloveno Tadej Pogacar.

