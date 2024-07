Tour: “sintomi di Covid”, Pidcock non parte nella 14ma tappa

agenzia

Il britannico è solo l'ultimo cotretto al ritiro dal virus

PAU, 13 LUG – Il britannico Tom Pidcock, uno dei leader della squadra Ineos Grenadiers, ha lasciato il Tour de France prima del via della 14ma tappa, a causa di “sintomi di Covid”, ha annunciato la sua squadra. “Tom mostra sintomi di Covid-19 e, su consiglio del nostro team medico, ora tornerà a casa per riprendersi”, ha scritto il team Ineos Grenadiers su X. Vincitore in cima all’Alpe d’Huez al Tour de France 2022 , Pidcock era 35mo in classifica generale, a 54’40” dal leader Tadej Pogacar. Pidcock parteciperà alle Olimpiadi di Parigi dove gareggerà su strada e in mountain bike. Questo ritiro segue quello di Juan Ayuso di ieri. Febbricitante, il 21enne corridore degli EAU aveva iniziato la corsa, per poi abbandonare dopo meno di 30 km. I media spagnoli avevano riferito che era risultato positivo al Covid nei giorni scorsi. Dall’inizio del Tour, diversi corridori, malati, sono stati costretti a lasciate il Tour, come l’olandese Fabio Jakobsen e lo spagnolo Pello Bilbao, mercoledì. Lo stesso giorno, il danese Mikael Morkov, risultato positivo al Covid ma asintomatico, è stato escluso “per precauzione”.

