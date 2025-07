Tour: Van der Poel si ritira per una polmonite

agenzia

Dopo Evenepoel lascia un'altra stella

ROMA, 22 LUG – Dopo Remco Evenepoel, si ritira dal Tour un’altro corridore di primissiam fila: l’olandese Mathieu van der Poel e’ affetto da una polmonite e lascia a poche ore dalla partenza della 16/a tappa, quella che da Montpellier porta al mitico Mont Ventoux. Lo ha annunciato il suo team, Alpecin. “Mathieu mostrava sintomi di raffreddore da alcuni giorni, ma ieri pomeriggio le sue condizioni sono peggiorate significativamente – la nota – In serata, ha sviluppato la febbre ed è stato portato all’ospedale di Narbonne per accertamenti”. Gli esami medici hanno rivelato che il corridore olandese soffre di una polmonite. “Abbiamo deciso che non può continuare la corsa. La sua salute è la priorità”, ha aggiunto la squadra, specificando che il campione del mondo 2023 “riposerà per almeno una settimana prima di sottoporsi a ulteriori esami”. Van der Poel era stato molto attivo in questo Tour de France: ha vinto la seconda tappa a Boulogne-sur-Mer e ha indossato la maglia gialla, ma ha anche partecipato a numerose fughe. In classifica generale, al termine della 15a tappa, era a quasi 1 ora e 40 minuti dal leader Tadej Pogacar.

