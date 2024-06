Tour: Van der Poel, ‘vinco una tappa e aiuto Philipsen’

agenzia

'Ma voglio arrivare in forma ai Giochi Olimpici'

FIRENZE, 27 GIU – “Voglio finire il Tour de France, voglio arrivare a Nizza, vincere una tappa e poi aiutare Jasper Philipsen negli sprint” per la conquista della maglia verde, ma soprattutto “per me è molto importante arrivare in forma ai giochi olimpici”. Questi gli obiettivi dichiarati da Mathieu Van der Poel, campione del mondo di ciclismo su strada, per il Tour che prende il via sabato 29 da Firenze: la città che lo vide iridato da Junior nel 2013. “Era un percorso molto duro – ha ricordato, in conferenza stampa – adoro questa regione, e adesso sono più forte di prima”. Van der Poel, capitano della Alpecin-Deceuninck insieme allo sprinter Philipsen, non è però sicuro delle sue chance nelle prime due tappe (Firenze-Rimini e Cesenatico-Bologna), che presentano notevoli dislivelli. “Credo che sia un inizio molto duro”, e “presenta dei punti molto complicati”, ha detto, osservando che “ci sono altre tappe più adatte a me”. Tuttavia, ha aggiunto, “è vero che la maglia gialla è il nostro obiettivo di squadra alla fine della prima tappa, e abbiamo voglia di conquistarla”.

