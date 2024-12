Tra Lazio e Atalanta è 1-1, sfida scudetto finisce pari

agenzia

Al gol di Dele-Bashiru risponde Bresciani quasi in extremis

ROMA, 28 DIC – La sfida scudetto dell’Olimpico tra Lazio e Atalanta finisce 1-1: un pareggio che non lancia in orbita nessuna delle due squadre ma che permette ad entrambe di rimanere ancorate ai propri sogni di gloria. I bergamaschi rimangono in testa alla classifica a +3 sul Napoli che deve però ancora giocare con il Venezia; mentre la Lazio è in piena zona Champions, un traguardo che all’inizio dell’anno in pochi avrebbero anche solo osato immaginare dalle parti di Formello. Al gol di Dele-Bashiru nella prima frazione, risponde Brescianini in pieno recupero. In classifica Atalanta prima a 41 punti, Lazio quarta a 35.

